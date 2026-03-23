Il dato politico, prima ancora che giuridico, è chiarissimo: al referendum sulla giustizia ha vinto l’Italia che c’è contro quella che potrebbe essere. Non è una vittoria rumorosa, ideologica, identitaria. È qualcosa di più profondo e, per certi versi, più difficile da scalfire: è la vittoria della conservazione silenziosa, dell’equilibrio esistente, della gestione ordinaria di un sistema che gli italiani conoscono, criticano, ma alla fine scelgono di non cambiare. Non siamo di fronte a una rivolta contro la riforma. Siamo davanti a qualcosa di diverso: una scelta collettiva di stabilità. Un Paese che, posto davanti a un bivio, ha deciso di restare fermo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Referendum giustizia, vince l’Italia che c’è. Il commento di Arditti

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