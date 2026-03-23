Referendum giustizia vince il No | Meloni incassa Conte gongola rilancia con le primarie

Il verdetto delle urne: prevale il No. Il responso arriva chiaro, almeno nei dati parziali: il No si attesta al 53,77%, il Sì al 46,22%. Il referendum sulla riforma della giustizia si chiude così con una bocciatura del progetto sostenuto dal governo. Un risultato che apre immediatamente il fronte politico, tra letture opposte e prime mosse strategiche. Meloni: “Rispettiamo il popolo, ma resta il rammarico”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sceglie una linea istituzionale, riconoscendo l’esito senza alimentare tensioni. In un video diffuso sui social, sottolinea che “la sovranità appartiene al popolo” e che il governo si limiterà, come sempre, a rispettarne la volontà. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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