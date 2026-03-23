Quello che doveva essere un referendum confermativo per una riforma della magistratura italiana si è trasformato, per le opposizioni, in un semplice voto politico contro il governo. Sono gli stessi leader dell’opposizione a confermarlo, a partire dal leader pentastellato Giuseppe Conte. “ Il segnale politico è forte, fortissimo ”. Lo segue a ruota la segretaria del Pd, Elly Schlein, secondo la quale “ arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità”. I risultati. A scrutinio concluso, il 53,75% dei votanti ha rigettato la riforma, mentre i favorevoli non hanno superato il 46,25% dei votanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Referendum giustizia, vince il “No”. Meloni: “Andiamo avanti, persa un’occasione”

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