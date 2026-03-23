L’esito del voto determina il mantenimento dell’attuale sistema. Resta quindi invariata la struttura unitaria delle carriere, il singolo Csm e non viene introdotta l'Alta Corte Disciplinare Si è concluso con la vittoria del NO il referendum sulla giustizia, con il 54,6% dei voti contrari alle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, vince il NO col 54,6%, SÌ al 45,4%, bocciati separazione delle carriere, sdoppiamento Csm e Alta corte

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