Referendum giustizia Se vince il Sì il premierato diventa l’obiettivo

Roma, 23 marzo 2026 – Se vince il Sì, la premier Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra si sentiranno e saranno oggettivamente rafforzate dal consenso plebiscitario e legittimate a spingere sull’acceleratore dell’azione di governo. A cominciare dalle altre riforme in programma e la prossima manovra finanziaria. Augurandosi che questo consenta di fronteggiare o, alla peggio, dissimulare i nuovi scenari di potenza internazionali e guerra in Medioriente che vedono l’Europa sempre più ai margini, inerte e in crisi di crescita. Di contro, l’opposizione di centrosinistra si troverà a incassare una sconfitta e un ridimensionamento delle aspettative inattesi dopo l’euforia che ha contraddistinto la rimonta del No. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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