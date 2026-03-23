Elly Schlein è arrivata al Nazareno, a Roma, dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia. La segretaria del Partito democratico è stata accolta da applausi e abbracci prima dell’inizio della conferenza stampa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Schlein arriva al Nazareno accolta da applausi e abbracci

Articoli correlati

Referendum giustizia, applausi per Elly Schlein all’arrivo al seggio per il voto – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein si è recata a votare per il Referendum sulla giustizia al seggio elettorale a...

Leggi anche: Politicizzare il referendum e puntare sulle fake news. Così Schlein entra in campo per restare al Nazareno

Tutto quello che riguarda Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia, Schlein: No alla riforma, l'indipendenza dei magistrati tutela i cittadini; Refendum giustizia, l'appello al voto di Elly Schlein; Referendum, Pd in piazza con la segretaria: Il No per difendere la Costituzione; Referendum giustizia, applausi per Elly Schlein all’arrivo al seggio per il voto.

Referendum Giustizia, Schlein arriva al Nazareno accolta da applausi e abbracci(LaPresse) Elly Schlein è arrivata al Nazareno, a Roma, dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia. La segretaria ... stream24.ilsole24ore.com

Referendum giustizia, Enrico Mentana: Elly Schlein è la principale vincitriceReferendum giustizia: Enrico Mentana ha sottolineato come, a suo avviso, 'Elly Schlein è la principale vincitrice'. la7.it

La maggioranza degli italiani che ha votato al referendum sulla Giustizia ha scelto il "NO", che si aggira intorno al 53,7%. Boom di affluenza alle urne: il dato definitivo si attesta intorno al 58,9%. La mappa dei risultati per regione e per comune https://shortu facebook

#intanto Referendum giustizia, Mentana a Elly Schlein: "È la prima vera vittoria del centrosinistra dopo vent’anni". x.com