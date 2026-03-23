Restano ancora in ritardo le operazioni relative alle sezioni degli italiani all’estero, dove al momento – con più della metà delle sezioni scrutinate – prevale invece il Sì con il 53,84%, a fronte del 46,16% del No. Determinante il dato dell’affluenza, che si attesta al 58,93%, ben oltre le attese della vigilia. Già nella serata di ieri, con il 46,07% registrato alle 23, era emersa una partecipazione significativa, segnale di una forte mobilitazione elettorale legata anche alla polarizzazione politica delle ultime settimane. I sondaggi avevano indicato un recupero del No, ma non lasciavano prevedere uno scarto così ampio nel risultato finale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum giustizia, risultato finale: No 53,74%, Si 46,26%. Cifre e commenti a Firenze e in Toscana

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