Referendum giustizia prima proiezione Rai | No avanti al 53,1%

Il No prende il largo nelle prime proiezioni sul referendum sulla giustizia. Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per la Rai, basata su un campione del 12%, il No si attesta al 53,1%, mentre il Sì si ferma al 46,9%, segnando un vantaggio più netto rispetto ai primi exit poll. Il dato conferma e rafforza le indicazioni arrivate dagli instant poll. In particolare, il secondo instant poll di SWG per La7 colloca il No in una forbice compresa tra il 50% e il 54%, mentre il Sì si posizionerebbe tra il 46% e il 50%, con una copertura dell’87%. Un trend che si consolida. Le nuove rilevazioni sembrano dunque consolidare un orientamento già emerso nelle ore precedenti, quando i primi exit poll e intention poll indicavano un vantaggio più contenuto ma costante del No. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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