referendum giustizia presidio per chiedere dimissioni meloni a milano

Un presidio per chiedere le dimissioni della premier Meloni e del governo dopo la vittoria del no nel referendum della giustizia è stato organizzato nella serata di lunedì in piazzale Loreto, a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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