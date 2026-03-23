Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa consultazione. È tempo che la politica torni a concentrarsi sulle questioni serie del Paese, dopo una fase in cui non sono mancate distrazioni e tensioni inutili”. Così Filiberto Parente, componente sannita del Consiglio nazionale Acli. “Desidero rivolgere un ringraziamento sincero al Presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, e a tutta la Presidenza: in questa avventura referendaria non si sono risparmiati, dalle piazze ai circoli, fino ai comitati territoriali. Il loro impegno ha rappresentato un esempio concreto di partecipazione democratica. Siamo contenti – inoltre – per la nostra Costituzione italiana: i sette articoli oggetto del dibattito non verranno modificati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum Giustizia, Parente: “Grazie a impegno dei nostri circoli, ottenuto risultato straordinario”

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