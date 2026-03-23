Referendum giustizia Novara spaccata | il Sì vince in provincia ma il No si impone in città

Il voto sul referendum sull'ordinamento giurisdizionale divide il territorio novarese. In provincia prevale il Sì con il 53,47%, ma nel capoluogo si afferma il No con il 51,95%. Ad Arona e Borgomanero il Sì torna in testa. Affluenza attorno al 61% in entrambi i casi Nel novarese il referendum sulle norme dell'ordinamento giurisdizionale consegna un risultato diviso tra il capoluogo e il resto della provincia. A livello provinciale, con tutte e 345 le sezioni scrutinate, ha prevalso il Sì con il 53,47% dei voti (91.037 preferenze) contro il 46,53% del No (79.223 voti). L'affluenza si è attestata al 61,18%: hanno votato 171.370 elettori su 280. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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