Un'Italia spaccata dal referendum sulla giustizia. Il "SÌ" vince in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e in Val d'Aosta. Nel Mezzogiorno, il "NO" raccoglie percentuali maggioritarie praticamente in tutte le regioni. In Campania hanno bocciato la riforma del Governo Meloni il 65% degli elettori che si sono recati alle urne. Il "SÌ" si ferma al 35%. In provincia di Napoli il risultato più schiacciante, dove il "NO" conquista oltre il 71%. Non cambia lo scenario in provincia di Caserta, dove a respingere la riforma costituzionale sono stati il 41% degli elettori che si sono recati alle urne. Scendendo nel dettaglio, la città di Napoli è la roccoforte del "NO" con il 75%. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Referendum Giustizia, “NO” a valanga in Campania: in provincia di Napoli è oltre il 70%

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