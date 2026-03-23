Tempo di lettura: 2 minuti “Sono soddisfatto e orgoglioso di aver partecipato a questa vittoria, cui ho dato il mio contributo politico e culturale, con dedizione. Molti in maniera maldestra e sbilenca, hanno tentato di strumentalizzare la mia vicenda. Ho spiegato che non mi sarei piegato certo ad una recriminazione vendicativa, anacronistica e incoerente con il merito della riforma. Ho dimostrato e testimoniato che per me i valori politici, che danno forma alla mia storia, precedono le vicende di natura personale”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Nonostante la corsa a intestarsi il risultato, non credo sia la vittoria del campo largo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum Giustizia, Mastella: “Felice di aver partecipato ad una vittoria di popolo”

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