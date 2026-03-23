Tempo di lettura: 2 minuti “ Oggi festeggiamo una nuova primavera della democrazia e dell a Costituzione. E’ la vittoria di c hi ha scelto di partecipare per essere protagonista del proprio destino, per difendere l’equilibrio dei poteri e una visione di futuro che non lasci indietro nessuno. Pur consapevoli che la giustizia necessit i di un tagliando, è necessario che questo avvenga con la condivisione di tutte le forze politiche e degli operatori del settore, nella maniera più larga possibile, vista la delicatezza della tematica “. Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, commenta così l’esito del referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum Giustizia, Manfredi: “Napoli e Campania avamposti del desiderio di cambiamento del paese”

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