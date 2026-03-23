Referendum giustizia Magi | Riforma scritta male e propagandata peggio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "Meloni ha meritato di perdere questo referendum perché, da favorevole alla separazione delle carriere, dico che questa era una riforma scritta male e propagandata peggio. Nei fatti è stato negato un iter vero, autentico, di revisione costituzionale. Basti pensare che nessun emendamento è stato approvato; e questa non era una proposta che ricalcava le migliori proposte di separazione delle carriere nel passato: quelle radicali, quelle della bicamerale D'Alema, quelle più recenti delle camere penali. E peraltro, nel fare propaganda su questo tema, Meloni contraddiceva il senso stesso della separazione delle... 🔗 Leggi su Open.online

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