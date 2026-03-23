Maurizio Landini ha espresso la sua soddisfazione per il risultato del Referendum presso la sede del Comitato per il No, a Roma. “Questo voto dice a tutti quanti che la Costituzione per gli italiani non va toccata ma va realizzata e va applicata. Questo vuol dire che al centro di questa Costituzione c’è il lavoro, la sua condizione, ci sono i diritti e c’è l’eguaglianza e c’è la democrazia che si fonda sulla divisione e il rispetto dei vari poteri – ha spiegato il leader della Cgil – È un voto che chiede al governo di cambiare le proprie politiche economiche e sociali, di rinunciare all’idea di comandare questo Paese perché ha vinto le elezioni ma di provare seriamente a governarlo trovando le soluzioni insieme”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Landini: “Voto dice al governo di smetterla di comandare e iniziare a governare”

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Landini: “Meloni vuole comandare, non governare, ecco perché vuole togliere di mezzo i magistrati”

Leggi anche: Referendum, Montanari: “Al governo eredi dei fascisti che odiano la Costituzione, non vogliono governare ma comandare”

Tutto quello che riguarda Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: IL COMITATO TERRITORIALE PER IL NO CHIAMA AL VOTO I REGGIANI IL 22 E 23 MARZOUN NO IN DIFESA DEI DIRITTI DI TUTTI.; Referendum, guida al voto e alle ragioni del No; Referendum, il confronto con Landini, Pagliarulo e Gomez. Da quella dei Conti alla Europea, il governo non sopporta qualsiasi corte. Ecco perché votare no. Rivedi l’incontro.

Referendum giustizia, Landini: Voto che dice a governo di smetterla di comandare e iniziare a governare(LaPresse) Maurizio Landini ha espresso la sua soddisfazione per il risultato del Referendum presso la sede del Comitato per il No, a Roma. Questo voto dice a tutti quanti che ... ilmattino.it

Referendum Giustizia, Landini: Questo voto dice al governo che la maggioranza del Paese chiede altre cose(LaPresse) Maurizio Landini commenta la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. Questo voto dice a tutti e al governo che la maggioranza ... stream24.ilsole24ore.com

La maggioranza degli italiani che ha votato al referendum sulla Giustizia ha scelto il "NO", che si aggira intorno al 53,7%. Boom di affluenza alle urne: il dato definitivo si attesta intorno al 58,9%. La mappa dei risultati per regione e per comune https://shortu facebook

#intanto Referendum giustizia, Mentana a Elly Schlein: "È la prima vera vittoria del centrosinistra dopo vent’anni". x.com