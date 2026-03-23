Referendum Giustizia Landini | Questo voto dice al governo che la maggioranza del Paese chiede altre cose

Home > Video > Maurizio Landini commenta la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Questo voto dice a tutti e al governo che la maggioranza di questo Paese chiede altre cose. Questo governo è capace di ascoltare?”, ha detto il segretario della Cgil al termine della conferenza stampa a Roma. “Campo largo? Io non voglio entrare nel merito delle dimissioni di un governo né nel campo largo, io rappresento milioni di lavoratrici e lavoratori”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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