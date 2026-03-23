Referendum giustizia | l' analisi del voto con il direttore Cerasa e i giornalisti del Foglio

Il Popolo del No vince il referendum costituzionale sulla Giustizia. Un dato inatteso? Una sorpresa impensabile? Come ha votato davvero l'Italia? Ne parliamo dalle ore 20 con Claudio Cerasa, Salvatore Merlo, Luciano Capone ed Ermes Antonucci Il risultato del referendum costituzionale sulla Giustizia segna una svolta che pochi avevano previsto con tanta nettezza. Si è imposto il No, ma è stata davvero una sorpresa o i segnali erano già nell’aria? Nella diretta del Foglio, numeri, interpretazioni e retroscena per leggere l'esito del voto. Dalle ore 20 sul sito del Foglio e sul canale YouTube con Claudio Cerasa, Salvatore Merlo, Luciano Capone ed Ermes Antonucci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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