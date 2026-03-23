Referendum Giustizia l' affluenza in Campania | urne aperte dalle 7 alle 15

Urne aperte da stamane alle 7 in tutta la Campania, dove quattro milioni e mezzo (per la precisione 4.450.814) di cittadini sono chiamati al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Le sezioni allestite in regione per il voto sono 5.824 in regione. Nella sola Napoli gli elettori sono 711.257, distribuiti tra le 883 sezioni, di cui 14 ospedaliere. Nei comuni dell'area metropolitana di Napoli sono chiamati al voto 2.349.522 elettori, distribuiti tra le 2.896 sezioni, di cui 16 ospedaliere. Si vota oggi fino alle 15. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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