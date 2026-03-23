Referendum giustizia l' affluenza finale | quasi due elettori su tre si sono recati alle urne

Si è chiusa lunedì alle 15 anche la seconda giornata di voto per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia del governo Meloni Si è chiusa lunedì alle 15 anche la seconda giornata di voto per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia del governo Meloni. Come previsto per i referendum costituzionali, non è richiesto il quorum della metà dei votanti, traguardo che tuttavia è stato ampiamente raggiunto sia a livello nazionale, che nelle Marche. Come è noto in caso di vittoria del “sì”, la riforma relativa alla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Csm, sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale; in caso contrario, non entrerà in vigore e rimane il Csm unico della magistratura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Referendum giustizia 2026, quanti elettori andranno alle urne e cosa voterannoSi avvicina la data del referendum sulla giustizia 2026 e il clima politico attorno all'appuntamento elettorale si sta scaldando.

Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 l'affluenza sfiora il 15%, più del doppo dell'ultimo referendum

REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

Tutto quello che riguarda Referendum giustizia

Temi più discussi: Affluenza referendum, sondaggisti sorpresi: Difficile prevedere chi sia avvantaggiato; Referendum Giustizia 2026: 37,12 per cento l’affluenza alle urne a Messina alle ore 23; Referendum giustizia, l'affluenza definitiva al 69,20% / Comunicati / Novità / Homepage; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23.

Referendum giustizia, nelle Marche affluenza oltre il 63%: cinque punti sopra media nazionaleIl dato nazionale (ancora parziale) supera il 58%. Aspettando l'esito del referendum, l'affluenza è stata da record nelle Marche: quarta regione d'Italia per percentuale di votanti. Ancona la provinci ... rainews.it

Bologna, i risultati del referendum sulla giustizia in città e provincia: i dati in tempo reale di tutti i comuniIniziate le operazioni di spoglio dopo la tornata che ha chiamato alle urne 776.517 elettori in tutta la provincia. Sul tavolo il futuro della riforma della giustizia e la modifica di 7 articoli della ... msn.com

Secondo i nuovi Instant Poll sul Referendum della Giustizia - realizzati da YouTrend per Sky TG24 - il vantaggio del No sul Sì si allarga, arrivando al 52,5%. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO facebook

#intanto Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Sarebbe la mia prima previsione sbagliata, ma vedrei tutti i voti scrutinati...". #maratonamentana x.com