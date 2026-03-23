Referendum giustizia l' affluenza definitiva a Bologna del 23 marzo

Urne chiuse alle 15: così l'afflusso alle urne a fine turnazione referendaria. Bologna conferma un'alta partecipazione La decisione sul referendum sulla giustizia è presa. Ora parola alle urne. Alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, il dato definitivo dell'affluenza al voto per quanto riguarda il territorio di Bologna è pari al 71,64% degli aventi diritto (qui il dato delle ore 19 di domenica 22 marzo, delle ore 12 della stessa giornata). In tutta la provincia e in Emilia Romagna a sbarrare Sì o No sulla propria scheda elettorale sono stati rispettivamente il 70,26% e il 66,74%. Ecco come è andata a Bologna e nei suoi comuni, dove il trend è rimasto indicativamente quello che abbiamo visto nelle fasi di queste due giornate di voto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Temi più discussi: Referendum giustizia, l'affluenza a Bologna alle 19 del 22 marzo; Giustizia, il referendum. Il primato di Bologna: ha già votato il 58,67%; Referendum Giustizia 2026, alle 23 ha votato il 46% degli italiani; Referendum, affluenza delle 12.00: a Bologna ha votato il 21,57% degli aventi diritto.

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