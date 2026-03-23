La società civile è “viva” e “pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali”. Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri commenta la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. “La giustizia ha bisogno di riforme serie” afferma il magistrato calabrese, in prima linea nel fronte per il No, “costruite con responsabilità e rispetto dei diritti”. Referendum Giustizia, il commento di Nicola Gratteri Gratteri: "La giustizia ha bisogno di riforme serie" A Napoli magistrati brindano e cantano Bella Ciao Dell'Utri: "Mi spiace per quelli del Sì" Referendum Giustizia, il commento di Nicola Gratteri “La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, la stoccata di Nicola Gratteri dopo la vittoria del No: "La società civile è viva"

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