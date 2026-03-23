Referendum giustizia la proietti | L' Umbria del no ha difeso la Costituzione

La presidente della Regione Umbria: "Un 'no' forte e chiaro a difesa della Costituzione e della separazione dei poteri, cardine dí democratica e libertà" “L’Umbria ha detto un 'no' forte e chiaro a difesa della Costituzione e della separazione dei poteri, cardine dí democratica e libertà”. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, esulta per la vittoria del no al referendum sulla giustizia. "I grandi Comuni umbri hanno trainato il cambiamento - sottolinea la presidente - Infatti il dato politico che emerge con nitidezza dall'analisi dei voti nei centri urbani più popolosi è che i cittadini hanno scelto di salvaguardare l’attuale assetto costituzionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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