Referendum giustizia la Calabria boccia la Nordio ma Reggio si conferma in controtendenza

Il No prevale a livello regionale, mentre la città dello Stretto conferma la sua vocazione moderata con il Sì confermandosi roccaforte azzurra La Calabria si conferma una delle regioni simbolo della vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. Il risultato regionale appare netto e sorprendente, soprattutto considerando che la regione è governata dal centrodestra, vincitore delle ultime elezioni con percentuali significativamente più alte. Il dato più impressionante arriva dalla provincia di Cosenza, vera capitale regionale del No mentre Reggio Calabria emerge come l’eccezione più evidente. Il risultato appare legato alla tradizione politica moderata, al peso della leadership locale e all’adesione alla narrativa riformista promossa dal governo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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