Referendum Giustizia Italia supera il 59% | Avellino sorprende Campania frena

L’affluenza nazionale supera le aspettative. Il capoluogo irpino vola, ma il Sud rimane al palo Le urne sono chiuse.L'Italia ha votato sulla riforma della Giustizia — quella Meloni-Nordio — e alla fine ci è andata, la gente. 59% di affluenza nazionale.Niente quorum da raggiungere: vince chi prende più voti, punto. Non numeri da standing ovation, ma neanche l'astensione di massa che qualcuno temeva — o sperava. Poi c'è Avellino città.65%. Sessantacinque.Un numero che non ti aspetti da un capoluogo del Sud a un referendum costituzionale, in un lunedì qualunque di marzo. Stacca la provincia, stacca l'Italia.Nessuno sa ancora bene perché. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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