Referendum giustizia in centro la manifestazione spontanea del comitato per il No | Oggi vince la Costituzione VIDEO-FOTO

Non appena il risultato è chiaro associazioni, esponenti politici e cittadini si riuniscono in piazza Sacro Cuore per celebrare la vittoria. Ranieri: "Segnale chiaro dai cittadini" Manifestazione spontanea del comitato regionale Società civile per il No al referendum costituzionale per celebrare l'esito della consultazione. L'iniziativa è in corso in piazza Sacro Cuore. Un centinaio le persone presenti. Tra bandiere, cori e striscioni, ci sono esponenti politici del centrosinistra e rappresentanti di associazioni, oltre ai cittadini, che stanno continuando ad arrivare. "Oggi vince la Costituzione italiana - afferma il coordinatore regionale del comitato e segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri - Anche in Abruzzo si afferma il No con un'alta partecipazione al voto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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