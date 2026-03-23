Referendum Giustizia, ecco i dati ufficiali che arrivano regione per regione Valle d'Aosta: SI 48,19%, NO 51,81 Piemonte: SI 46,50%, NO 53,50% Lombardia: SI 53,57%, NO 46,43% Trentino Alto Adige: SI 49,41%, NO 50,59% Veneto: SI 58,41%, NO 42,59% Friuli Venezia Giulia: SI 54,47%, NO 45,53% Liguria: SI 42,97%, NO 57,03% Emilia Romagna: SI 42,75%, NO 57,25% Toscana: SI 41,84%, NO 58,16% Umbria: SI 48,32%,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, il voto regione per regione: bene il SI al Nord, il NO vola nelle regioni rosse e al Sud. Totale: 17 a 3

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