Referendum giustizia il No vince | Meloni rispettiamo il voto avanti

Roma - Affluenza vicina al 59% e risultati ormai definitivi: soddisfazione tra i sostenitori del No, mentre il governo ribadisce rispetto e continuità dell’azione politica Si consolida l’esito del referendum sulla giustizia, con la vittoria del No e un’affluenza nazionale che sfiora il 59%. I dati ufficiali, pubblicati sul portale Eligendo, indicano una partecipazione pari al 58,93%, valore che non include ancora il voto degli italiani all’estero ma che conferma un coinvolgimento significativo dell’elettorato. Le parole della presidente del Consiglio Nel dibattito politico, particolare rilievo assume la posizione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha commentato l’esito con un messaggio istituzionale: “Gli italiani hanno deciso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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