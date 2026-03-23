Referendum Giustizia il no vince anche in Capitanata e Furore gongola

“La maggioranza dei cittadini italiani e in maniera ancora più evidente in provincia di Foggia ha dato un segnale forte, chiaro e inequivocabile” dichiara Mario Furore, europarlamentare e già coordinatore provinciale M5S. “Quando il popolo è motivato, partecipa. E quando partecipa, sceglie con consapevolezza. L'europarlamentare pentastellato aggiunge: “È stata una bellissima campagna elettorale, vissuta fianco a fianco che ha visto protagonisti cittadini, attivisti, eletti e gruppi territoriali. A loro va il mio più sincero ringraziamento: siete stati formidabile. Voglio ringraziare tutti gli eletti e gli attivisti, di tutti i gruppi territoriali e non, tutto il fronte del no, i sindacati, le associazioni e tutte le forze politiche del campo largo che hanno sostenuto questa battaglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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