Referendum giustizia il fronte del Sì rivendica il primato estense | La nostra provincia ha scelto il cambiamento

Nonostante il verdetto nazionale, i sostenitori della riforma sottolineano il risultato in Provincia: “Un lavoro capillare che ha convinto la maggioranza dei cittadini, un segnale di civiltà che non va disperso” “Forza Italia è stato il partito che più di tutti ha creduto in questa battaglia, impegnandosi al massimo, a livello nazionale e territoriale, per sostenere le ragioni del Sì. Anche in Emilia-Romagna abbiamo messo in campo una mobilitazione straordinaria, ampia e capillare, che desidero ringraziare con sincera gratitudine - continua Tassinari -. In queste settimane ho voluto essere presente in tutte le province della regione, partecipando direttamente a oltre 20 convegni, incontri pubblici e momenti di confronto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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