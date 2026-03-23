Il referendum sulla giustizia sta assumendo contorni sempre più inattesi, anche per chi da anni si occupa di analisi e previsioni elettorali. I principali istituti di sondaggio, che nelle settimane precedenti avevano indicato un’affluenza finale compresa tra il 40% e il 50%, si trovano ora a dover rivedere completamente le proprie valutazioni. Il motivo è un dato che ha sorpreso tutti: alla chiusura della prima giornata di voto l’affluenza ha già raggiunto il 46%, con proiezioni che nelle ultime ore si sono spinte fino al 60% complessivo. Numeri che, se confermati, porterebbero la consultazione tra le più partecipate degli ultimi vent’anni in Italia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum giustizia, i sondaggisti spiazzati: “Clamoroso, impossibile prevederlo”

Articoli correlati

Referendum giustizia, i sondaggisti spiazzati: "Affluenza clamorosa", cosa significaI sondaggisti non si aspettavano un’affluenza così alta: il referendum, inizialmente percepito come tema complesso e distante, ha invece mobilitato...

Referendum giustizia, affluenza al 38%: Secondo i sondaggisti così il Sì accelera e il margine si allargaIl dato delle ore 19 ridisegna il quadro in modo netto, ma soprattutto conferma con precisione ciò che i sondaggisti avevano indicato già prima del...

Referendum Giustizia 2026: la spiegazione FACILE

Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, i sondaggi premiano il Sì: 54% contro il 46% del No.; Referendum, Sì o No alla riforma della giustizia: quando e come si vota, cosa cambia, sondaggi. La guida completa; Referendum sulla giustizia, la guida completa al voto; Referendum, affluenza e risultati: cosa dicono i sondaggisti.

Referendum giustizia, perché i sondaggisti parlano di affluenza sorprendenteIl referendum sulla giustizia registra un’affluenza oltre le attese: i sondaggisti analizzano i dati e invitano alla prudenza. Partecipazione alta e risultato ancora tutto da interpretare. notizie.it

Referendum, affluenza record: oltre il 46% e scenario imprevedibile secondo i sondaggistiAffluenza record al referendum sulla Giustizia: 46,07% già nella prima giornata. Sondaggisti divisi sull’esito. Per gli analisti è un test per il governo Meloni. famigliacristiana.it

Cosa cambia se vince il Sì o il No al referendum sulla giustizia facebook

Referendum riforma giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15: affluenza record x.com