I sondaggisti non si aspettavano un’affluenza così alta: il referendum, inizialmente percepito come tema complesso e distante, ha invece mobilitato molti cittadini. A incidere sono stati il forte scontro politico, la presenza attiva della società civile e il coinvolgimento dei giovani. L’affluenza, come vi abbiamo raccontato in queste ore, ha sfiorato il 40% alle 19, con la prospettiva di arrivare al 60%, segnale di un’attenzione superiore alle previsioni. " Clamoroso " è il giudizio condiviso. Secondo Salvatore Vassallo, "Il dato dell'affluenza è davvero sorprendente: e una tale misura si raggiunge solo quando i motori si accendono in entrambi i campi - spiega a Repubblica - la sfida ha generato una quantità inedita di discussioni e punti di vista". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, i sondaggisti spiazzati: "Affluenza clamorosa", cosa significa

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