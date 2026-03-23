Referendum giustizia i risultati definitivi a Pescara e in provincia | i dati

Arrivano i risultati definitivi del referendum costituzionale sulla giustizia a Pescara e in provincia. I dati mostrano il No che vince con il 53,76% mentre il Si si ferma al 46,24%. A Pescara la vittoria del No è più netta con il 55,49% contro il 44,51% del no. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Marinelli (Pd) sulla vittoria del No al referendum: "Vince il rifiuto per una riforma sbagliata. Grande mobilitazione in Abruzzo" . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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