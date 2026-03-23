Referendum Giustizia Fratoianni | Quando andremo al governo non cambieremo la Costituzione la attueremo
Home > Video > Nicola Fratoianni festeggia la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Mi permetto di rinnovare un appello alle altre forze di opposizione. Prendiamo un impegno solenne di fronte a questo Paese, quando andremo al governo, vincendo le prossime elezioni, a nessuno venga in mente di cambiare la Costituzione, impegniamoci ad attuarla”, ha detto il leader di Alleanza Verdi e Sinistra parlando con i giornalisti a Roma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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