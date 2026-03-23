Referendum giustizia esultano i sostenitori del ' No' a Ravenna | Difeso l’equilibrio costituzionale

Il segretario provinciale del Pd: "I cittadini hanno respinto una riforma che avrebbe compromesso l’equilibrio tra i poteri dello Stato" Il risultato netto del referendum sulla riforma della giustizia, con lo spoglio ormai concluso, vedono anche nella provincia di Ravenna una vittoria ampia del No per "la necessità di difendere l’equilibrio costituzionale dell’ordinamento giudiziario". Lo affermano dal Partito Democratico ravennate che, nelle scorse settimane aveva promosso una fitta serie di iniziative pubbliche per sostenere le ragioni del voto contrario al referendum. "Il voto di oggi è un segnale chiaro - dichiara Nicola Dalmonte, segretario provinciale del Partito Democratico - Siamo soddisfatti di questo risultato: ha vinto la Costituzione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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