Referendum giustizia esulta il fronte del No | Bocciata una riforma che divideva il Paese

L’Emilia-Romagna si conferma prima in Italia per affluenza. De Pascale celebra il risultato: "I cittadini hanno scelto di difendere la Costituzione" Di fronte alla vittoria del No al referendum sulla giustizia e alla grande affluenza ai seggi degli emiliano-romagnoli, esulta il presidente della Regione Michele de Pascale. Infatti, è l’Emilia-Romagna la regione dove si è votato di più in Italia al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: alle urne il 66,67% delle cittadine e dei cittadini; in tutte le province l’affluenza supera il 62%, senza eccezioni. Un dato netto, uniforme, che fotografa una partecipazione alta e radicata su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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