Come spesso accade durante ogni tornata elettorale, non mancano episodi di irregolarità e comportamenti vietati alle urne. Nelle scorse ore due persone sono state denunciate nei seggi in cui si vota per il referendum sulla riforma della giustizia. È accaduto a Ferrara e Catania, in entrambi i casi gli elettori sono stati beccati a fare una foto alla scheda dopo il voto. Foto alla scheda del referendum giustizia, denunciata a Ferrara Elettore denunciato a Catania Fotografare la scheda elettorale, cosa dice la legge Foto alla scheda del referendum giustizia, denunciata a Ferrara È stata tradita dal suono dello smartphone. Una donna di 61 anni è stata scoperta mentre scattava una foto alla propria scheda dopo il voto per il referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, due elettori denunciati a Catania e Ferrara per la foto alla scheda dopo il voto

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