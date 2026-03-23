Referendum giustizia Deambrogio PRC | Sventato il rischio di una giustizia asservita al potere

Il segretario regionale di Rifondazione Comunista per Piemonte e Valle d'Aosta commenta la vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia. Per il partito, la mobilitazione popolare è stata decisiva. Ma ora, avverte, servono risposte concrete sui diritti sociali. Alberto Deambrogio, segretario regionale di Rifondazione Comunista per il Piemonte e la Valle d'Aosta, accoglie con favore la netta affermazione del No al referendum costituzionale sulla giustizia. «La vittoria del NO è un risultato determinante per battere l'ipotesi del governo – dichiara Deambrogio – un progetto che ci avrebbe spinto rapidamente verso il modello statunitense, dove l'autonomia della magistratura è talmente compressa da non poter sanzionare nemmeno le nefandezze del Presidente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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