“Il risultato mi sembra chiaro, anzitutto larghissima partecipazione e chiara sonora vittoria del No, questo ci rallegra molto. L’impegno è stato enorme del M5S e di altre forze progressiste del Paese”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte commenta dalla sede del partito i dati dello spoglio delle urne sul referendum della Giustizia. “Questo risultato sottolinea la grande rimonta perché fino a qualche mese fa il Sì era dato in netto vantaggio – prosegue -, si apre una nuova stagione, una nuova primavera politica dove i cittadini sono protagonisti, vogliono voltare pagina e chiedono nuova politica più attenta alle persone e meno a tutelare i politici dalle inchieste”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, Conte: "Nuova primavera politica, cittadini vogliono cambiare pagina"

Articoli correlati

Referendum giustizia, incontro a Mercato Saraceno. Buonguerrieri (FdI): "I cittadini vogliono cambiare"Buona partecipazione per l'incontro aperto al pubblico sulla riforma della giustizia organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena e tenutosi...

Leggi anche: Referendum: Conte, 'no a scempio, vogliono giudici sottomessi a politica'

Referendum , Conte: Nuova primavera politica, cittadini vogliono cambiare pagina

Approfondimenti e contenuti su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum, Conte: Vogliono evitare le inchieste sulla casta. Riformiamo noi la giustizia; Referendum giustizia su separazione carriere, perché votare sì o no: cosa dicono i politici; Referendum giustizia, botta e risposta tra Mieli e Conte: Vince il No al 100%, Facciamo qualche scongiuro...; La risposta è No: M5s chiude la campagna sul referendum con Conte e Travaglio.

Referendum Giustizia, Conte: Nuova primavera politica, cittadini vogliono cambiare pagina7(LaPresse) Il risultato mi sembra chiaro, anzitutto larghissima partecipazione e chiara sonora vittoria del No, questo ci rallegra molto. L'impegno è stato enorme del M5S e ... ilmattino.it

Bocciato il referendum sulla giustizia: Conte attacca il governo, Meloni tira drittoVittoria No referendum giustizia: Conte attacca il governo, Meloni tira dritto. Scontro politico acceso tra maggioranza e opposizione. internapoli.it

La maggioranza degli italiani che ha votato al referendum sulla Giustizia ha scelto il "NO", che si aggira intorno al 53,7%. Boom di affluenza alle urne: il dato definitivo si attesta intorno al 58,9%. La mappa dei risultati per regione e per comune https://shortu facebook

#intanto Referendum giustizia, Mentana a Elly Schlein: "È la prima vera vittoria del centrosinistra dopo vent’anni". x.com