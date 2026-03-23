Home > Video > Referendum Giustizia, Conte: "Meloni deve andare a casa? E' un avviso da parte dei cittadini" Il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte esulta per la vittoria del No al referendum sulla Giustizia e avverte la presidente del Consiglio. “Meloni deve andare a casa? E’ un avviso da parte dei cittadini poi rimarranno a Palazzo Chigi e continueranno. Stiamo parlando di un referendum non di elezioni politiche ma sicuramente avrà un impatto fortissimo sul piano politico anche per quanto riguarda la maggioranza”, ha detto l’ex premier parlando con i giornalisti. Referendum Giustizia, Conte: "Meloni deve andare a casa? E' un avviso da parte dei cittadini" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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