Tempo di lettura: < 1 minuto I primi dati ufficiali dello scrutinio del Referendum Giustizia consegnano un quadro già piuttosto chiaro nel Sannio, con Benevento città che si distingue per un risultato netto e deciso: il No supera la soglia del 60%, andando ben oltre le prime proiezioni e rafforzando un orientamento già evidente anche a livello nazionale. Un risultato che non arriva per caso. Sul fronte del No, infatti, si erano mobilitati attivamente non solo i comitati civici, ma anche il sindaco Clemente Mastella e i partiti del centrosinistra, che nelle ultime settimane avevano spinto con decisione per orientare il voto in questa direzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum Giustizia, Benevento dice NO: in città superato il 60%

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