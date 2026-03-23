Referendum Giustizia Bachelet | Gli avversari del Sì nel lungo periodo saranno contenti di non aver vinto

Home > Video > Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, festeggia la vittoria al referendum sulla Giustizia. “Possiamo ringraziare il Paese e il Signore che ha illuminato i cuori e le menti degli elettori. Abbiamo difeso l’autonomia, l’indipendenza e l’onore della magistratura di fronte a una campagna di denigrazione inqualificabile”, ha detto in conferenza stampa a Roma. “Pensiamo che questo risultato serva a tutti i cittadini, alla loro uguaglianza di fronte alla legge, e serve anche ai nostri avversari del Sì che nel lungo periodo saranno contenti di non aver vinto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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