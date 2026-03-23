Il referendum costituzionale sulla Giustizia non ha superato la prova delle urne e l’opposizione è in festa. Fra chi esulta c’è anche Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Tornando su alcune recenti polemiche in merito alla canzone “Per sempre sì” con la quale il cantante Sal Da Vinci ha vinto l’ultima edizione di Sanremo, Bonelli via social ha offerto la sua personalissima rivisitazione: “Sarà per sempre NO!”. Bonelli e Sal Da Vinci Bonelli ha pubblicato una foto su Instagram che lo immortala stringere la mano al collega di partito Nicola Fratoianni. La didascalia è, come detto, il tormentone di Sal Da Vinci, reinterpretato nella versione che celebra la vittoria del No al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026: “Sarà per sempre NO!”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, Angelo Bonelli "cambia" la canzone di Sal Da Vinci: "Sarà per sempre NO!"

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