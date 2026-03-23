Referendum Giustizia affluenza nel capoluogo sotto il 50%

Meno di un messinese su due in città si è recato tra ieri e oggi alle urne. La provincia supera il 49% ed è il dato più alto dell'intera regione fanalino di coda in Italia Alla chiusura definitiva dei seggi oggi l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale confermativo 2026 nel Comune di Messina si attesta al 47,88 per cento, con 83.632 votanti su un totale di 174.660 elettori. Per confronto, in occasione del referendum abrogativo 2025 il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina, alla chiusura definitiva dei seggi, ha registrato circa 41.282 votanti, pari al 23,59%, dato medio riferito ai cinque quesiti referendari. La Sicilia è fanalino di coda per affluenza al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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