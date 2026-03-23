Referendum giustizia affluenza in Campania | alle 23 di domenica quasi il 38% dato record

Referendum costituzionale 2026, domenica l'affluenza in Campania alle ore 23 sfiora il 38%. A Napoli ha votato il 38,38% degli aventi diritto: dato in netto rialzo rispetto alle regionali 2025. Oggi c'è tempo fino alle 15. Sfiora il 38% l'affluenza alle urne registrata in Campania alle ore 23 di domenica per il referendum costituzionale 2026, con ancora alcune decine di sezioni da scrutinare. Il dato provvisorio si attesta sul 37,8%, in netto rialzo rispetto all'ultimo precedente disponibile: alle elezioni regionali di novembre, alla stessa ora, aveva votato il 32,07% degli aventi diritto al voto. Nel capoluogo campano la partecipazione è risultata ancora più alta della media regionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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