Referendum giustizia a Terni corteo per festeggiare la vittoria del ' No' | Difesa la costituzione Importante segnale a livello comunale

Subito in piazza i rappresentanti dei partiti che hanno sostenuto la bocciatura della riforma. Le IMMAGINI e gli INTERVENTI Subito in corteo anche a Terni i sostenitori del ‘No’ al referendum giustizia, per festeggiare insieme il successo nella votazione, sia a livello nazionale, che locale. Infatti, nelle 129 sezioni del comune capoluogo di provincia il “no” si è imposto con il 52,67% dei consensi (26.252 preferenze) mentre il “sì” si è fermato al 47,33% (23.586 preferenze). Un centinaio di persone si sono allora riunite attorno alle 18 a piazza Tacito per sfilare poi insieme in corteo fino a piazza della Repubblica. Presenti bandiere e rappresentanti del Partito democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione comunista. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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