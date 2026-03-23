Referendum giustizia | a Milano sta vincendo il No

In città l'affluenza ha superato quota 65%. Per il momento il "No" è avanti, mentre il "Sì" è indietro, come in tutto il resto d'Italia Al referendum sulla giustizia a Milano il “No” è in vantaggio sul “Sì”. Lo dicono i primi risultati che arrivano dai seggi che hanno chiuso alle 15 (con una affluenza del 65,13%) e dove, attualmente, sono in corso le operazioni di spoglio. All’ombra della Madonnina alle 16.03 (con circa il 35% di schede scrutinate) il “No” è avanti con il 54,43%, mentre il “Sì” si attesta al 45,57%. Il risultato milanese è in linea con quello nazionale e con gli exit poll. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai il Sì è al 46,9% e il No è al 53,1%. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Come capire chi sta vincendo il referendum già dalle 12 di domenica 22 marzoRoma, 21 marzo 2026 – Aperte le urne, domenica 22 marzo, ci sarà un modo molto semplice per cercare di capire in anticipo se nel referendum sulla...

La Russia non sta vincendo, si sta consumandoC’è un modo semplice per capire se un esercito sta vincendo: chiedersi che cosa sta ottenendo, e a quale costo.

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, Milano al voto: urne aperte domenica e lunedì; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano: Voterò Sì al referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia, La Russa vota a Milano.

Referendum giustizia, affluenza record: a Milano già sopra il 53%, la Lombardia traina il NordBoom di partecipazione ai seggi: nel capoluogo lombardo si supera la metà degli aventi diritto già alla domenica sera. A livello nazionale dati mai così alti nel terzo millennio per consultazioni su d ... affaritaliani.it

Milano, i risultati del referendum giustizia: urne chiuse, affluenza recordSi sono chiuse alle 15 le urne per il voto sul referendum giustizia nelle 1.249 sezioni allestite a Milano. In Lombardia l’affluenza è oltre il 63% con oltre metà dei seggi arrivati. A Milano città vi ... milano.repubblica.it

Il NO è in vantaggio nel referendum sulla giustizia per l'exit poll del Consorzio Opinio per la Rai diffuso alla chiusura dei seggi. L'istituto attribuisce ai contrari alla riforma Nordio tra il 49 e il 53% e al Sì tra il 47 e il 51%. Analogo il risultato dell'instant poll di Yout facebook

#intanto Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Sarebbe la mia prima previsione sbagliata, ma vedrei tutti i voti scrutinati...". #maratonamentana x.com