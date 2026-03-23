Referendum giustizia a Fiumicino affluenza finale al 55,79% | sotto la media nazionale

Fiumicino, 23 febbraio 2026 – Si chiude con la vittoria del No, attorno al 54% dei voti a livello nazionale, il referendum sulla riforma della giustizia. In questo quadro si inserisce anche il dato di Fiumicino, dove l’affluenza finale si è attestata al 55,79%, confermando una partecipazione solida nel comune del litorale romano. Nel dettaglio, alle ore 12 di domenica l’affluenza a Fiumicino era del 14,62%. Alle 19 era salita al 36,79%, mentre alle 23 aveva già raggiunto il 42,84%. Con la riapertura dei seggi nella giornata successiva, la partecipazione ha continuato a crescere fino a toccare, alle 12 di lunedì, il dato del 55,79%. Si tratta di una progressione regolare, che mostra come anche a Fiumicino il voto abbia mantenuto un ritmo costante lungo tutto l’arco della consultazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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