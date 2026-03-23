I primi dati ufficiali e le proiezioni del referendum costituzionale sulla giustizia del 23 marzo 2026 delineano una vittoria del “No”, attestato tra il 53% e il 54%. Mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, celebra il risultato come una difesa della Costituzione, la maggioranza di governo minimizza l’impatto politico della consultazione. L’affluenza nazionale si è attestata sopra il 58%, rivelando però un’Italia spaccata tra un Nord favorevole alla riforma e un Centro-Sud orientato verso il mantenimento dello status quo. Forti le parole di Giorgia Meloni che in un messaggio su Instagram ha spiegato: “I cittadini hanno deciso, ma andiamo avanti “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum giustizia 2026, vince il No: schiaffo al Governo o difesa della Costituzione?

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