"Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall'articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo e imparziale". Così il minis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, Nordio dopo vittoria del No: “Prendo atto della decisione del popolo”, Anm: “Punto di partenza”

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